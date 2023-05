Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono lasciati. Qualche giorno fa l’assenza di lei al matrimonio del figlio del conduttore – che ha sposato a Siena la sua compagna Sheeren – aveva spalancato la porta a voci di crisi. Adesso la conferma: dopo 5 anni la loro storia è finita.

Ad annunciarlo ufficialmente è Greggio su Instagram: “La bella storia con Romina è finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita”. Non è stato un doloroso addio, ma un rapporto trasformato in qualcosa di altrettanto bello, spiega il conduttore: “La storia è diventata una grande amicizia, tanto che è venuta giorni fa al mio Monte Carlo Film Festival e il nostro continua a essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati 5 anni indimenticabili. W Romina”. Le stesse parole sono apparte tra le ig storie della speaker, che conclude: “W Ezio”.

Meno di quattro mesi fa i due erano stati ospiti a Verissimo, dove avevano parlato del loro amore e della loro storia capace di andare oltre alle critiche – ricevute sempre – per la grande differenza d’età (30 lei, 68 lui, ndr): “La differenza d’età non mi ha mai preoccupata, poiché mi sono sempre piaciute perone più grandi di me – aveva detto Romina – Certo poi ammetto che ha tanti anni in più e mi faccio domande. Ma il suo spirito mi ha rapita, mi ha fatta innamorare. E a chi diceva che saremmo durati un mese, eccoci dopo 4 anni e mezzo”.