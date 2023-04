“Eros Ramazzotti diventa ancora papà”: la replica su Instagram

Eros Ramazzotti di nuovo padre? Stando a quanto si legge sull’ultimo numero in edicola della rivista “Diva e Donna”, il cantautore starebbe per diventare nuovamente padre. “Nonno Eros diventa ancora papà”, si legge infatti sulla copertina del rotocalco. Il cantante e la nuova compagna Dalila Gelsomino sarebbero, dunque, pronti a diventare genitori.

Nelle immagini proposte dal settimanale, la coppia, pizzicata mentre passeggia per le strade di Madrid, nasconderebbe un dolce segreto. Per alcuni le forme del pancino della giovane compagna di Ramazzotti, lascerebbero pensare ad una gravidanza. Eros è diventato da poche settimane nonno per la prima volta. La figlia Aurora, avuta da Michelle Hunziker, ha dato alla luce Cesare Augusto, avuto dall’amore per Goffredo Cerza.

Senza la conferma dei diretti interessati, si parla alla fine di indiscrezioni: Dalila Gelsomino potrebbe essere incinta, e Ramazzotti potrebbe diventare papà per la quarta volta a quasi 60 anni, che compie il 28 ottobre 2023. E proprio l’artista ne sarebbe felicissimo, perché non ha mai negato la possibilità di accogliere un altro figlio nella propria vita, al momento giusto (e con la donna giusta).

Eros Ramazzotti ha smentito personalmente la notizia su Instagram. “Attenzione a notizie false e pretenziose, senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico. Spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli”.