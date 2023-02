Emily Ratajkowski ed Eric Andrè stanno insieme: lo scatto hot che infiamma i social | FOTO

Emily Ratajkowski ed Eric Andrè stanno insieme: lo scatto che infiamma i social​

A San Valentino c’è chi va a cena fuori e chi posta foto hot sui social. Come Emily Ratajkowski che ha scelto di ufficializzare la sua relazione con Eric Andrè con uno scatto senza censure. C’è lui, nudo, steso sul divano, con l’emoticon di un cuore a coprire le parti intime. E lei, sempre nuda, riflessa nello specchio, che scatta la foto con lo smarphone.

Il post però non è stato pubblicato da Ratajkowski, ma dal suo nuovo partner, con scritto: “Buon San Valentino”. In pochi minuto, la foto è diventata virale e ha fatto il giro del web in tutto il mondo, conquistando migliaia di like e commenti.

Dopo gli scatti dei paparazzi che avevano messo in giro la voce di un frequentazione tra i due, Raikowski e Andrè hanno deciso di uscire allo scoperto, lasciando i fan senza parole.