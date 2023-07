Emanuele Filiberto di Savoia bacia un’altra donna: è finito il matrimonio con Clotilde Courau?

Il principe di Savoia, Emanuele Filiberto è stato paparazzato a Los Angeles in dolce compagnia di una donna che però non è sua moglie. Ma andiamo con ordine. Emanuele Filiberto si è sposato nel 2003 con Clotilde Courau, attrice comica molto conosciuta in Francia e dalla loro unione sono nate due bambine: la prima Vittoria avuta nello stesso anno del matrimonio e poi Luisa, nel 2006.

Ora però il loro matrimonio, secondo il gossip, sarebbe giunto ai titoli di coda. E le foto pubblicate da Diva e donna che lo vedono baciare un’altra donna lo confermerebbe. La nuova fiamma del principe, secondo quanto riporta il settimanale, è Nadia Lanfranconi, cantante e artista. I due sono stati pizzicati mentre si scambiavano un bacio appassionato che ha lasciato tutti senza nessun dubbio: la storia con Clotilde è chiusa. Nonostante i due diretti interessati non abbiano ancora dichiarato nulla, Emanuele ha pubblicato poco fa una storia su Instagram in cui condivide uno scatto della (ex) moglie e della figlia Vittoria alle sfilate della Paris Fashion Week, con scritto “I bimbi crescono… e bene!”.

Qualche tempo fa Clotilde Courau in merito al suo matrimonio disse: “Con Emanuele siamo profondamente diversi, ma allo stesso tempo sinceramente uniti. La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene…”.