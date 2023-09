Elodie, Chiara Ferragni, Diletta Leotta: cena tra amiche a Milano a un mese dal parto

Diletta Leotta è già tornata al lavoro in radio, al timone di 105 Take Away con Daniele Battaglia. Ora torna pure a fare serata con le amiche dopo la nascita della figlia. La conduttrice 32enne si regala una ‘girls dinner’ con Chiara Ferragni, Elodie e Francesca Muggero in un noto ristorante di Milano tra risate e allegria. Con il gruppo anche il make up artist Manuel Mameli e Fabio Maria Damato, general manager di Chiara.

Diletta è diventata mamma lo scorso 16 agosto, giorno in cui ha compiuto 32 anni. Ha messo al mondo la piccola Aria, frutto dell’amore con il portiere tedesco 30enne Loris Karius, a cui è fortemente legata. La siciliana in un battibaleno è tornata in splendida forma. Dopo alcuni giorni di ‘pausa maternità’, ha subito ripreso la sua routine, ora allietata dalla presenza dell’adorata figlioletta in casa.

Molto legata a Chiara Ferragni e Elodie, così, la Leotta si concede una serata spassosa e divertente, testimoniata dagli scatti condivisi sul social. Tutte sono bellissime ed elettrizzate dalla cena tra loro, dove raccontarsi i ricordi delle vacanze appena passate.

In radio Diletta ha rivelato il motivo della scelta del nome della figlia. “Sai invece ieri cos’è successo? Una cosa super carina perché sono passata dal posto dove abitavo prima che si chiamava Torre Aria – ha raccontato a Battaglia – ed è uscita da lì la ragazza che lavora lì dentro e mi ha chiesto: ‘Ma hai scelto questo nome per noi? E’ dedicato a noi che lavoriamo qui?’. ‘Sì, certo. E’ dedicato a voi’, le ho detto”. Poi ha chiarito: “In realtà è vero perché quando abitavo lì leggevo questa scritta gigantesca ‘Aria’ e dicevo: ‘Mamma mia che bel nome, mi sa proprio di una cosa leggera, morbida, fresca’. Non so come dire…”.