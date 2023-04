Elisabetta Gregoraci a Domenica In: “Trovare l’amore? Con Briatore sempre vicino, non è facile…”

Elisabetta Gregoraci è tornata in tv per un’intervista a Domenica In con Mara Venier. Nel corso dell’ospitata la soubrette calabrese ha parlato a lungo della scomparsa della madre Melina, avvenuta anni fa a causa di un tumore al seno, e del matrimonio finito con Flavio Briatore. Nonostante il divorzio i due sono ancora molto vicini per il bene del figlio Nathan Falco, nato tredici anni fa.

Elisabetta Gregoraci a Domenica In ha parlato in primis del bel rapporto che ha sempre avuto con i suoi genitori: con lei, in studio, era presente anche il papà Mario. La showgirl ha raccontato del brutto periodo in cui la mamma ha dovuto lottare contro il tumore: «Mamma si è ammalata la prima volta a 37 anni. Oggi vorrei parlare con lei, vorrei che mi aiutasse, che mi consigliasse. Quando se ne è andata, Nathan aveva un anno. E quando è nato, lei l’ha tenuto in braccio tutto il tempo, come se sapesse. Ti rimane un vuoto che non puoi colmare».

Elisabetta Gregoraci ha, poi, parlato di Flavio Briatore con il quale è stata sposata per nove anni e con il quale ha avuto il suo unico figlio Nathan Falco: «Flavio è un bravissimo papà ed è molto legato a Nathan, gli concede più cose di me. Lui è la mia famiglia, il papà di mio figlio, trascorriamo insieme un sacco di tempo. Viviamo in armonia, anche se ci sono delle giornate in cui non lo sopporto. Con lui sempre accanto non è facile voltare pagina a livello sentimentale”.

“Risposarmi in futuro e avere un altro figlio? Risposarmi no, mi sarebbe piaciuto avere una bambina ma inizio ad avere anche io i miei anni”. A questo punto zia Mara ha provato ad indagare su Giulio Fratini, il nuovo fidanzato di Elisabetta, lanciando una frecciatina: “Ma tu un moroso ce l’hai…ho visto foto a Parigi, a Dubai, adesso mi fa Santa Maria Goretti…”. “Ma io non ho detto niente, ma perchè dici questo? Non mi hai fatto domande”, ha replicato ridendo EliGreg, che però ha preferito non fornire ulteriori dettagli su questa love story, vissuta da mesi nel massimo riserbo.