Elettra Lamborghini festeggia 29 anni: il mega regalo del marito

Elettra Lamborghini festeggia alla grande i 29 anni. E’ un compleanno indimenticabile quello della regina del twerking: la cantante sorride accanto all’addobbo che celebra la data speciale. La torta sulla quale spegne le candeline è favolosa: c’è raffigurata lei con il suo mitico lato B bombastico. Afrojack la sorprende, lasciandola a bocca aperta, con un regalo da centinaia di migliaia di euro. Il marito le dona una supercar: si tratta di una Audi R8 cabrio. Il prezzo di questa autovettura parte da 215mila 700 euro.

“Buon compleanno al mio sole, la mia adorabile moglie”, scrive il produttore discografico 35enne sul social, dedicando dolci parole alla moglie. Aggiunge emoji con i cuori. Elettra replica: “Sei il mio regalo preferito in assoluto. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo”.

A casa si festeggia. Nessun party da mille e una notte. Ma c’è tutto quel che occorre per una giornata perfetta. “Buon compleanno a me. Sono molto emozionata nel dirvi che il mio regalo per voi arriva il 2 giugno! Elettraton, il mio nuovo album, il frutto del mio lavoro in questi anni”, annuncia la popstar emozionata per l’arrivo del disco.

Poi arriva la torta e la macchina spaziale, che andrà ad arricchire il parco auto della nipote del fondatore dell’impero automobilistico italiano che porta il suo nome. “Sei un pazzo!”, scrive ad Afrojack amorevolmente.

Il dolce è colorato sulle tonalità del giallo, arancio, rosso. Sopra c’è sexy Elettra di pasta da zucchero. Anche mamma Luisa fa gli auguri alla figlia sul social. E’ tutto stupendo per la Lamborghini, sempre più innamorata dell’uomo sposato a settembre 2020.