Due concorrenti di “Uomini e Donne” si sono lasciati 8 ore dopo essersi scelti

Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli si sono lasciati. I due nonostante si conoscevano da poco hanno deciso di uscire insieme dal programma per provare a frequentarsi all’esterno. Purtroppo però le cose non sono andate bene e dopo pochissimo è arrivato l’annuncio della rottura.

Dopo i sospetti dei fan e qualche rumors in rete la conferma è arrivata dai diretti interessati che hanno spiegato di essere “durati” appena otto ore insieme dopo l’uscita da Uomini e Donne. Le differenze caratteriali si sono fatte sentire molto presto, portando i due ad allontanarsi, ma proprio in queste ore, tra la ex coppia, volano stracci.

Dopo il messaggio di Luca, che ha confermato i sospetti, è arrivata la replica piccata di Alessandra che ha scritto: “Dopo solo otto ore mi ha detto che non guardavamo il mondo con gli stessi occhi. Mi sono sempre sentita inadatta perché criticata per il modo di vestire, per gli occhiali, per il cappello. La mia domanda era: perché hai scelto me e non un’altra che era come volevi tu? Io non voglio diventare come vuoi tu”. Ma da quel momento è nata una piccola battaglia social tra i due, e sono volati stracci.

Luca ha così pubblicato su Instagram uno screen di una chat che Alessandra Fumagalli avrebbe con alcuni suoi fan: “Mammamia non so come uscirne” ha scritto lei alle followers. E il commento di Luca a riguardo è stato: “Quando una non sa come uscirne inizia a inventarsi le cagat3, se parlassi io!”. Alessandra ha raccolto la provocazione e ha ricondiviso la storia aggiungendo: “Parla, ti giuro sono tutta orecchie”.

Luca ha così cancellato la storia, ma Alessandra ha continuato: “Quello era un gruppo Telegram nato durante il programma per darci supporto. Dopo che lui aveva pubblicato la storia a sfondo nero, erano arrivati tutti i messaggi tipo “oddio cos’è successo?” e simili, quindi ho iniziato ad argomentare”, quando poi, sostiene tutti questi gossip sarebbero sfuggiti di mano ha aggiunto “Non so come uscirne”. Tuttavia la Fumagalli ha chiarito di non aver voglia di continuare la polemica: “Per me la cosa finisce qui. Andare avanti in questa guerra fondata sul nulla non porta a niente. Io sto nel mio, consapevole della persona che sono e delle cose che ho detto e fatto. Su una cosa si poteva attaccare per provare a uscirne pulito, perché ero inattaccabile e l’ha inventata”.