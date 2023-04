Lo sfogo della donna con le labbra più grandi del mondo: “Non riesco a trovare un fidanzato”

Lo sfogo della donna con le labbra più grandi del mondo

Andrea Emilova Ivanova, divenuta famosa per essere la donna con le labbra più grandi del mondo, è disperata poiché non riesce a trovare un fidanzato.

Intervistata dal Daily Mail, la 25enne, che per cambiare il suo aspetto si è sottoposta a oltre 40 interventi chirurgici per una spesa complessiva di circa 20mila euro, non rinnega comunque le sue scelte: “La bellezza tradizionale la trovo molto noiosa e non ho ancora finito di cambiare il mio volto”.

La donna, tuttavia, non riesce a trovare un compagno stabile: “Certo ci sono molti uomini a cui piaccio molto, ma ci sono anche quelli a cui non piaccio. Pensano che io sia strana e pazza. Molti uomini mi scrivono messaggi privati ​​sui social network e mi offrono appuntamenti, soldi, viaggi nei loro paesi, il che è fantastico”.

Andrea Emilova Ivanova, infatti, è alla ricerca dell’amore vero: “Non so se piacciono davvero le ragazze come me con una bellezza artificiale ma posso sorprendere con il mio comportamento gentile e con le mie buone maniere. Voglio fare un esperimento per vedere se a un single può piacere una ragazza come me con ‘miglioramenti'”.

“Finora ho avuto storie d’amore e drammi sempre più deludenti, soprattutto durante la mia adolescenza, quando sono stata abbandonata da due dei miei ex fidanzati” ha poi aggiunto la 25enne che presto sarà protagonista dell’edizione bulgara, il Paese dove è nata e vive tuttora, di The Bachelor, il reality in cui uno scapolo è alla ricerca della sua donna ideale.