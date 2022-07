Diletta Leotta e Giacomo Cavalli coppia dell’estate? Le foto non lasciano dubbi

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli sono stati paparazzati dalla rivista Chi mentre si trovavano a Milano, a casa di lei, in terrazza. Nelle immagini i due scherzano, si lanciano dell’acqua con una bottiglietta e fingono di litigare per avere una scusa per poi fare pace. Dopo la relazione con Can Yaman, la conduttrice vuole proteggere la sua privacy e così vive lontano dai flash – e dalle storie Instagram – la liason con il modello di 29 anni che dura già da diversi mesi. Non vogliono ufficializzare il loro rapporto, ma Chi riesce spesso a immortalarli insieme. Come durante il weekend trascorso a Palma di Maiorca: la coppia era stata paparazzata in aeroporto. Per sfuggire agli obiettivi dei paparazzi Leotta e Cavalli entrano o escono da casa separatamente, si incontrano nei box sotterranei per salire insieme e fanno lunghi giri per far perdere le proprie tracce.

CHI È GIACOMO CAVALLI

Giacomo Cavalli è nato nel 1993 a Brescia ed è figlio del velista Beppe. Laureato in economia all’Università Bocconi di Milano, è diventato ben presto modello lavorando con noti brand. In passato ha provato a seguire la carriera sportiva, sulle orme del padre. Nel 2015 si è classificato secondo ai campionati italiani Juniores di vela, ma la sua strada sarebbe stata un’altra. Su Intagram, dove conta quasi 72mila followers, nella biografia riporta le sue passioni: moda, sport e business.