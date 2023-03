Diletta Leotta è incinta di Loris Karius? Il pancino sospetto nella foto

Diletta Leotta e Loris Karius si sono regalati qualche giorno di relax in un resort nel Bresciano e i paparazzi del settimanale Chi li hanno sorpresi mentre lasciano la struttura. Da qualche settimana si rincorrono le voci che vogliono la conduttrice incinta e gli scatti rubati sembrano confermare: l’abitino che indossa contiene a fatica le sue forme prosperose e la stoffa leggera sottolinea il pancino.

Dopo il video sospetto caricato su TikTok, in occasione del Festival di Sanremo, dalla Leotta, le voci e i rumor che vogliono la conduttrice incinta si fanno sempre più insistite. E le foto «rubate» dal magazine di Alfonso Signorini sembrano confermare la notizia. L’abito che indossa contiene a fatica le sue forme prosperose e la stoffa leggera, sottolinea un pancino che non lascia spazio all’immaginazione. Il tutto viene coperto da un cappotto lasciato aperto, ma il tentativo di nascondere le forme sembra proprio essere fallito.

I paparazzi li hanno sorpresi pronti per tornare a casa, con la conduttrice che sfoggia forme sospette sotto l’abito a righe. I bottoni tirano sul décolleté e la forma arrotondata del ventre è sottolineata dalla stoffa. Lei non si è esposta in merito, di certo perché ancora troppo presto per annunciare ufficialmente la dolce attesa.

Diletta Leotta e Loris Karius stanno insieme da qualche mese: un amore iniziato prima in sordina e poi esploso anche sui social. Le paparazzate non sono mancate, poi la coppia è uscita allo scoperto. Le presentazioni in famiglia sono già state fatte e c’è grande armonia.