Ritorno di fiamma tra Diletta Leotta e Daniele Scardina

Secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, la giornalista sportiva Diletta Leotta avrebbe avuto, in questi giorni, un flirt con il pugile Daniele Scardina, tornato a Milano per un match programmato da tempo.

All’Allianz Cloud bastava guardare le espressioni di Diletta nei momenti più accesi del match per capire che il suo coinvolgimento andava ben oltre quello di una semplice spettatrice“, si legge sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini.

E sarebbe proprio in questa occasione che Diletta Leotta avrebbe perso nuovamente la testa per il pugile, con cui quest’estate ha trascorso giorni di passione in barca, che però sembravano finiti con l’inizio dell’autunno e il ritorno di lui a Miami, dove vive ed era stato visto in compagnia di una nuova ragazza.

Ma quello di Milano potrebbe essere un ritorno di fiamma.

“Dopo i festeggiamenti per la vittoria di King Toretto hanno passato la notte insieme in casa di lei. E da lì sono usciti il giorno dopo, sabato, in tarda mattinata, separati ma per ritrovarsi a pranzo sulla terrazza del ristorante Ceresio 7 con altri amici. Poi di nuovo a casa insieme. Finché verso sera lei è uscita da sola e ha preso un taxi per andare negli studi di Dazn. La magia continua“

Daniele Scardina: “Diletta Leotta è una persona stupenda. Noi fidanzati? Ecco la verità”

Potrebbero interessarti Ricky Martin diventa papà: è nato il quarto figlio Renn Alena Seredova, foto al risveglio. Ma i fan notano un particolare Jennifer Aniston bacia una donna per la prima volta nella sua vita | VIDEO