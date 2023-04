Diletta Leotta al quinto mese, allenamento con pancino a vista: le prime foto

Diletta Leotta sfoggia il pancino durante l’allenamento. Il completino ginnico composto da crop top e shorts neri mette in risalto il ventre che inizia già ad essere bello rotondo. “Crescere insieme”, scrive la conduttrice, incinta della sua primogenita dal calciatore Loris Karius.

Incinta, Diletta non rinuncia a tenersi in forma. Per il fitness indossa crop top e shorts aderenti neri. Da quando ha ufficializzato la cicogna, la presentatrice ha sempre mostrato riserbo nel mostrarsi col ventre arrotondato. L’ha fatto in pochissime occasioni, come durante una mini vacanza a Dubai insieme al calciatore a cui è legata dallo scorso ottobre. Stavolta, però, fa un piccolo strappo alla regola e davanti allo specchio, tra una pausa e l’altra del work out, si concede lo scatto che poi condivide sul profilo Instagram.

Sui suoi allenamenti Diletta alla Gazzetta dello Sport ha rivelato: “Mi alleno tutti i giorni. Io faccio un mix. Pratico yoga, mi alleno a corpo libero cercando di trovare l’equilibrio perfetto puntando a migliorare l’elasticità dei muscoli. Ma lavoro anche con i pesi, come potenziamento di braccia, gambe, glutei”. Anche la dolce attesa non la ferma.

Insieme a Karius la bionda è stata protagonista, durante la Pasqua, di un gender reveal in famiglia, in Sicilia: i due hanno confermato che avranno una bambina. Ancora top secret il nome scelto per la piccola, che dovrebbe nascere il prossimo agosto, in piena estate.