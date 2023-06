David e Martina Taglienti a cena insieme la sera prima del bacio: paparazzati

Dopo la rottura, per Giorgia Soleri e Damiano David è iniziata una nuova vita. Lei ha appena traslocato dall’appartamento romano che condivideva con l’ex fidanzato; lui sembra aver voltato pagina con la modella ventiduenne Martina Taglienti, amica della bassista Victoria De Angelis. Oltre a conoscere da parecchi anni Damiano e i ragazzi della band (è una delle più care amiche di Victoria De Angelis, ndr), Taglienti la sera prima del famoso video del bacio è stata vista uscire a cena con Damiano in un ristorante della Capitale.

A pubblicare gli scatti della serata in compagnia di amici è Il Messaggero. E per quanto riguarda gli outfit? Damiano è in total black, elegante giacca nera e pantaloni coordinati con fisico in vista. Martina invece ha una camicia a maniche lunghe che si leverà poco più tardi all’interno del locale. E se Soleri nel frattempo è impegnata a lanciare frecciatine all’ex, David è invece all’estero per il tour europeo. I Maneskin infatti hanno lasciato Roma alla volta di Madrid per un nuovo concerto in programma.

Tra sguardi complici e carezze che sembrano raccontare la nascita di una nuova coppia. Se lo siano davvero sarà solo il tempo a dirlo. Di sicuro c’è che quelle foto sono state scattate poco prima che i due si scambiassero il famoso bacio, immortalato da un video, che ha costretto Damiano ad ammettere la rottura con Giorgia Soleri: “Abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”. Nessun tradimento, ma Giorgia ha bloccato su Instagram l’ex fidanzato, la sua nuova fiamma Martina e pure Victoria De Angelis.