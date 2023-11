Il fidanzato di Chanel Totti si riprende mentre guida la Lamborghini a 150 km/h con una mano

Il fidanzato di Chanel Totti si riprende mentre guida a 150 km/h

È polemica su Cristian Babalus, il fidanzato di Chanel Totti, che si è ripreso mentre era alla guida della sua Lamborghini a una velocità di 150 km/h.

Il video è stato postato tra le stories del suo profilo Instagram ed ha subito sollevato diverse critiche da parte di numerosi utenti: nel filmato, in cui appare anche la figlia dell’ex giocatore della Roma e di Ilary Blasi, infatti, Babalus (qui il suo profilo) non solo guida a velocità sostenuta, ma lo fa con una mano soltanto mentre l’altra la utilizza per realizzare il video con lo smartphone.

Nato e cresciuto a Roma, Cristian Babalus è molto popolare su TikTok dove vanta oltre 14mila follower. Il ragazzo ha un negozio di abbigliamento sportivo situato in via Tuscolana, a Roma, che spesso pubblicizza sui social.

Appassionato di tatuaggi, ne ha uno che gli copre quasi interamente la schiena, ama le auto sportive: sui social, infatti, spesso si fa fotografare con macchine di grossa cilindrata, quali Ferrari e Lamborghini.

Prima di intraprendere la relazione con Chanel Totti, Cristian Babalus è stato fidanzato con la tiktoker Martina De Vivo, dalla quale ha avuto anche una figlia, Kyla, nata a gennaio 2023.