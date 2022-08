Claudio Amendola ha smentito le voci sulla presunta separazione dalla moglie Francesca Neri. “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa aver messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”, ha detto l’attore a DiPiù Tv.

La coppia è sposata da 25 anni e il gossip era partito qualche giorno fa. Secondo le indiscrezioni Amendola aveva già traslocato dalla casa in cui abitava con la moglie ed era stato visto a cena soltanto con il figlio Rocco, di 22 anni.