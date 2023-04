Chiara Ferragni, sexy lingerie e seno in vista: la reazione alle critiche degli hater

Chiara Ferragni lo ha rifatto. L’imprenditrice nelle scorse ore è torna a pubblicare su Instagram un suo scatto con un look decisamente sexy e provocante. Pantaloni neri e reggiseno in pizzo, totalmente trasparente che ha lasciato il seno in vista. Ovviamente, come accaduto nel recente passato, si sono scatenati i commenti della fan e degli hater della donna. Commenti di tutti i tipi: dagli elogi alle reprimende moraliste.

Parole a cui la Ferragni ha risposto “preventivamente” con ironia. La moglie di Fedez infatti ha scritto a corredo del post condiviso su Instagram: “Sono qui per i commenti”. Una frase pungente e ironica allo stesso tempo per anticipare i commenti moralisti degli hater: “Non dovresti pubblicare foto in queste condizioni se sei una mamma”, ha infatti commentato un hater…