Chiara Ferragni intercettata fuori dallo psicologo: “È un momento doloroso” | VIDEO

“È un momento doloroso”. Così Chiara Ferragni ha commentato la sua separazione in corso dal marito, Fedez. Lo ha fatto ai microfoni dell’inviato di Pomeriggio Cinque che l’ha intercettata fuori dallo psicologo

L’imprenditrice, nella bufera da settimane anche per il caso Balocco, è stata fermata mentre scendeva dal suo van per dirigersi verso il portone di un palazzo nel centro di Milano.

“Non ho niente da dire”, ha esordito la Ferragni frettolosamente mentre entrava nel palazzo sotto la pioggia. “Posso chiederle come sta?”, ha domandato il giornalista. “Posso andare dalla psicologa in pace? Grazie”, ha ribattuto l’influencer che poi ha ammesso: “E’ un momento doloroso”.

Intanto Chiara Ferragni, dopo il racconto fotografico della domenica con le sorelle, ha pubblicizzato le ultime novità e offerte sulle sue collezioni e pubblicato un oroscopo della settimana per il suo segno zodiacale (il Toro) che consiglia “Perdonati” ma anche “hai bisogno di spiccare il volo, di una boccata di aria fresca. Per favore, vivi, goditi quello che ti circonda, fai qualche follia e lascia andare alcune responsabilità che ti ostini a dover rispettare, anche quando non è compito tuo”.

Infine si fa un selfie mentre abbraccia l’amico Angelo Tropea e scrive sulla foto: “Dio benedica i migliori amici che vengono a stare con te quando hai bisogno del loro amore per guarire”.