Chiara Ferragni saluta la vecchia casa: “Grazie per questi cinque anni e mezzo” | VIDEO

“Ciao casetta, grazie per questi cinque anni e mezzo”. Chiara Ferragni saluta l’appartamento in cui sono cresciuti Leone e Lucia e si prepara al trasloco. In un video pubblicato su Instagram, la moglie di Fedez ha ripercorso alcuni dei momenti trascorsi negli ultimi cinque anni: xai compleanni ai Natali passando per i giochi con i figli.

La nuova casa dei Ferragnez è un appartamento su due piani, dotato anche di sala cinema. Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso con i follower tutte le fasi della costruzione, chiedendo consigli ai loro fan sull’arredamento. Ad accogliere la famiglia nella nuova casa nuova c’è già un grande albero di Natale.