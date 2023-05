Chiara Ferragni presa in giro dagli haters per l’outfit del primo maggio e per l’eccessiva magrezza

Chiara Ferragni sempre travolta dalle critiche degli haters che non si risparmiano di pungerla con frecciate al veleno. “May 1st” (primo maggio) scrive in didascalia del suo post per inaugurare il mese con un nuovo look: gonna corta, maglia intrecciata e stivaletti. “L’antitesi del buon gusto”, “Che orrore”, “Ultimamente ti conci in maniera assurda”, si legge sotto il post in alcuni commenti degli haters.

“Che schifo di modo di vestire eh?”, “Ci vuole coraggio a indossare gonna corta e quelle scarpe orrende”, “Quelle scarpe sono terribili”, “Ma come ca**o ti vesti?” si legge ancora. Pioggia di commenti negativi per la moglie di Fedez che, al momento, rimane in silenzio senza replicare alle malelingue.

Non è la prima volta che Chiara viene travolta dalle critiche per il suo look ma l’imprenditrice continua a mostrare i suoi outfit che molto spesso diventano tendenza.

L’influencer è stata presa di mira anche per l’eccessiva magrezza. “Ma sei un’anoressica, fatti aiutare da un nutrizionista”, le ha commentato qualcuno sotto la foto che la ritrae con un outfit che mette in mostra le sue braccia magrissime e il suo mini punto vita. “Hai i lineamenti alterati per la troppa magrezza, l’anoressia è un male, svegliatevi”, ha commentato, invece, qualcun altro. E c’è anche chi ha voluto specificare di aver notato, ultimamente, in Chiara Ferragni, un fisico troppo “pelle e ossa” definendolo un campanello d’allarme di disturbi alimentari o problemi di salute mentale.