Chiara Ferragni ha selezionato i suoi outfit migliori di 10 anni fa

Chiara Ferragni sceglie i suoi outfit migliori degli esordi

Chiara Ferragni ha selezionato alcuni tra i suoi migliori outfit risalenti ai suoi primi anni di attività come fashion blogger. Li ha pubblicati sul suo profilo Instagram e il post ha ricevuto in poche ore centinaia di migliaia di like. La selezione celebra l’imminente decimo compleanno di The Blond Salad, il fashion brand fondato dalla stessa Chiara.

“La prossima settimana sarà il decimo anniversario di The Blonde Salad”, scrive la Ferragni sul social. “Riuscite a credere che un blog mi abbia aiutato a dare vita alla carriera dei miei sogni?”.

“Questi sono stati alcuni dei miei look preferiti dall’inizio di quegli anni: 2009 e 2010. Avevo 22 anni ed ero molto appassionata di maxi bag, ballerine e scattavo foto ogni volta che potevo”, scrive la fashion blogger.

Chiara Ferragni: gli outfit migliori del 2009/2010

Di seguito alcuni degli outfit scelti da Chiara Ferragni per celebrare il decennale di The Blonde Salad.

Potrebbero interessarti Il principe Harry fa causa al Sun e al Daily Mirror per un’intercettazione telefonica Michelle Hunziker posta una foto di quando era 18enne. I fan: “Uguale ad Aurora” | FOTO Robert De Niro accusato di sessismo da una ex dipendente, causa da 12 milioni di dollari