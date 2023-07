Chiara Ferragni: “A Mykonos per il bachelorette di mia sorella”. I fan la prendono in giro

L’addio al nubilato della sorella minore di Chiara Ferragni, Francesca, è iniziato nelle scorse ore. Il matrimonio si terrà il 9 settembre in Emilia Romagna, ma nelle ultime ore le sorelle Ferragni in compagnia di un gruppo di amici stanno trascorrendo l’addio al nubilato in un resort di lusso a Mykonos. A renderlo noto (anche) un post Instagram di Chiara Ferragni che però è finito nel mirino di alcuni suoi follower che l’hanno “presa in giro”.

L’influencer, insieme alle sorelle, ha scelto di scrivere su Instagram “bachelorette” che, in italiano, vuol dire “addio al nubilato”. “Chiamarlo addio al nubilato faceva troppo povero eh?”, ha scritto un utente e, ancora, in molti ironicamente hanno scritto: “Chiedo umilmente perdono, che cos’è il bacherolette?”.

Le critiche derivano dal fatto che molti fan della coppia Ferragni-Fedez deridono la pronuncia inglese dell’influencer che, però, abituata ad eventi mondani in Italia come all’estero, avrà usato il termine “bachelorette” al posto di “addio al nubilato” senza neanche pensarci…