Chiara Ferragni, la “domanda” a Fedez: “Mi ami anche se ho il seno piccolo?”. I fan: “State perdendo la dignità”

Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo qualche giorno di vacanza in Puglia insieme ai loro bambini Leone e Vittoria. L’influencer ha raggiunto la famiglia direttamente da Monte Carlo dove doveva presenziare a un evento di lusso. I Ferragnez, dopo essersi riuniti, hanno pubblicato una serie di foto sul profilo del rapper che hanno fatto sorridere molti dei loro follower ma che hanno fatto storcere il naso a molti altri, non convinti della “domanda” che Chiara ha rivolto al marito con una maglietta ad hoc.

Nella foto si vede Chiara Ferragni che indossa una maglietta con su scritto: “Anche se ho le tettine mi ami lo stesso” e il rapper, come didascalia, posta la sua risposta, ovvero: “Sì”, con tanto di cuore rosa con i brillantini.

Alcuni giorni fa, infatti, Chiara aveva risposto a un hater che sotto una sua foto le aveva chiesto dove fosse finito il suo seno che, molto piccolo, non si vedeva nemmeno. L’influencer aveva quindi scritto che era fierissima di avere un seno minuto e che questo non era mai stato per lei motivo di vergogna.

I follower della coppia, però, non hanno molto gradito la foto con domanda ironica e alcuni hanno commentato: “State perdendo la dignità”, “Madonna Santa, la quarta elementare”.