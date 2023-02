Chiara Ferragni “regina” alla Fashion week di Milano, Fedez grande assente

Giorno dopo giorno cresce l’alone di mistero sul matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez che, dopo il Festival Sanremo 2023, sembrerebbero essere ai ferri corti. I rumors non si fermano e i diretti interessati tacciono: nessuna conferma e nessuna smentita.

Da una parte Fedez ha deciso di mantenere un silenzio social (salvo rari casi legati a polemiche o promozioni); dall’altra Chiara continua a postare normalmente e a pubblicare stories anche con i suoi figli. Ed ecco che, in una delle settimane più note di Milano, la fashion week, Chiara posta foto dei look che ha sfoggiato alle varie sfilate in giro per la città. Ma nell’inquadratura è sempre da sola, Fedez non compare mai. E’ vero il mondo della moda non è quello del rapper, ma fa strano non vederlo mai apparire nelle stories della moglie visto quanto era presente fino a prima del Festival…

La situazione

La crisi in casa Ferragnez sarebbe vera e sarebbe anche molto peggio di quanto si possa immaginare. Dopo il Festival, il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni sembra essersi incrinato definitivamente e la rottura tra i due sembra, ormai, inevitabile. Il mondo del gossip si scatena sulla coppia più chiacchierata del momento: secondo Vanity Fair, il rapper avrebbe tentato di abbandonare il tetto coniugale.

Sui social network la coppia non dà segni tangibili di una possibile tregua o pace. Il duo, che ha fatto dei social la loro forza, non appare più insieme da quel famoso sabato 11 febbraio, serata conclusiva del Festival di Sanremo 2023, quando è andato in scena il siparietto hot più discusso del momento.