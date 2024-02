Chiara Ferragni e Fedez: ecco cosa avrebbe messo la parola “fine” alla relazione

Se non ufficialmente, ufficiosamente Chiara Ferragni e Fedez sarebbero ormai ex. Chiara Ferragni avrebbe detto basta dopo la puntata di Muschio Selvaggio con Marco Travaglio. I nuovi dettagli emergono grazie a Dagospia che spiega con chiarezza qual è stata “la goccia che ha fatto traboccare il vasino” tra i due. Secondo il giornale di Roberto D’Agostino, Chiara Ferragni non avrebbe gradito la reazione di Fedez e il fatto che non ha tagliato la frase pesantissima di Marco Travaglio nella quale paragona la influencer a Wanna Marchi.

Dopo l’ospitata di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio, Chiara Ferragni avrebbe deciso di interrompere il rapporto con Fedez perché non ha tagliato la frase: “Ce l’hai con Selvaggia Lucarelli perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”. Il direttore del Fatto Quotidiano ha fatto la voce grossa e il rapper non avrebbe ben difeso Chiara Ferragni, ma ha solo detto: “Ok, se vuoi ti rispondo”. Scrive Dagospia: “E la Ferragni deve avergli risposto: Ok, ma ora te ne vai”. Marco Travaglio aveva dichiarato:

Da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità visto che continui a chiamarla ‘falsa giornalista’ ma non mi risulta che tu sia giornalista e nemmeno un pubblicista. […] Che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale molto più di tanti iscritti all’Albo dei Giornalisti?! […] È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi. Questa è la verità.