“Siete una famiglia di drogati, fai il test Hiv a tuo figlio”: Chiara Ferragni sbotta contro un hater

Chiara Ferragni contro un utente: “Ti denuncio”

Di solito non lo fa, ma stavolta Chiara Ferragni ha voluto rispondere a un utente che la insultava, minacciando la denuncia. L’episodio risale a qualche giorno fa, quando la fashion blogger ha pubblicato un post in cui compare in compagnia della madre, nel giorno del suo compleanno.

Accanto alla serie di foto che vedono Marina Di Guardo, la mamma della influencer, in compagnia della figlia o del nipotino Leone, Chiara Ferragni lascia un messaggio dolce e amorevole: “Il più felice dei compleanni alla mia mamma, che amo così tanto. Grazie per mostrarmi ogni giorno da quando sono nata l’amore vero”.

Sotto alle foto dolcissime di Marina Di Guardo spunta il commento di un utente al limite del crudele in cui, con parole pesantissime, si infangano Chiara Ferragni e la sua famiglia. “Famiglia di drogati! basta drogati di💩💩💩 droghi un sacco di adolescenti insicuri che 💩💩😱 fai il test di hiv al tuo marmocchio e smettila di abusare dei minori pedofile”, scrive l’utente.

Chiara Ferragni, che ha sempre adottato la filosofia del lasciar correre senza dar corda a questo tipo di commenti, non ha potuto trattenersi e ha risposto: “Ti arriverà una denuncia a breve. Pensa due volte prima di scrivere certe cose”.

Sotto al commento dell’utente si sono moltiplicati i messaggi dei follower della fashion blogger di Cremona che hanno voluto prendere le sue difese. In tanti, anzi, hanno attaccato l’hater, spendendo parole di conforto per l’influencer.

Proprio in questi giorni Chiara Ferragni ha detto la sua sull’odio online. Da sempre attenta al fenomeno del cyberbullismo, la fashion blogger si è detta favorevole a un documento di identità per accedere alle piattaforme di social. Un modo, questo, che potrebbe aiutare ad arginare il problema dell’odio in rete.

