Chiara Ferragni mette in allarme i fan: “Fate attenzione”. Ecco che cosa è successo

Chiara Ferragni mette in allarme i fan: “Fate attenzione”

Chiara Ferragni ha messo in allerta i suoi fan per delle possibili truffe legate a un contest che il suo brand ha lanciato nei giorni scorsi.

Tra le stories del suo profilo Instagram, infatti, l’influencer ha postato un comunicato ufficiale della sua azienda aggiungendo: “Attenti agli annunci fake”.

Nei giorni scorsi, infatti, Chiara Ferragni Brand ha lanciato un contest rivolto ai follower finalizzato a vincere alcuni prodotti del marchio fondato dall’imprenditrice digitale.

Alcuni follower, però, ne hanno approfittato per tentare di ingannare gli utenti creando profili falsi che si spacciavano per il brand di Chiara Ferragni chiedendo molto probabilmente soldi in cambio.

Allertata da alcuni follower, Chiara Ferragni è subito corsa ai ripari avvisando i suoi fan del pericolo.

“Attenzione! Stiamo ricevendo diverse segnalazioni di account fake che attraverso nickname simili al nostro vi contattano per il giveaway in corso. Vi chiediamo quindi la massima attenzione e di accertarvi che il profilo di provenienza del messaggio in dm sia sempre quello ufficiale del brand” si legge nel comunicato diffuso dall’azienda e rilanciato dalla stessa Ferragni.