Chi è Dalila Gelsomino, la nuova fiamma di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è innamorato pazzo di Dalila Gelsomino. E’ lei la donna che ha spinto il cantante per la prima volta da quando si è lasciato con la seconda moglie Marica Pellegrinelli, a dichiararsi sui social. “Auguri amore mio” ha scritto lui nelle Storie pubblicando lo scatto di un bacio con una misteriosa mora. Ora il settimanale “Chi” svela che con la Gelsomino è iniziata da diversi mesi.

Lei si chiama Dalila Gelsomino, ha 34 anni, ben venticinque in meno di Ramazzotti, ha un fisico statuario e, dal 2016, vive in Messico, dove lavora nel settore dell’immobiliare e dell’ospitalità.

In passato ha fatto anche la modella, come sua madre, ma poi ha iniziato a lavorare come pierre e organizzatrice di eventi.

Stando a quel poco che si sa, lei ed Eros Ramazzotti si sarebbero conosciuti la prima volta tramite amici in comune. I due si sono mostrati insieme, la prima volta, in un locale e in atteggiamenti intimi a Cancun, una delle location più esclusive del Messico.

Dalila ha fatto la modella per un po’, poi ha preferito lavorare dietro le quinte dello showbiz come pierre e organizzatrice di eventi. Si è esibita nei locali come cantante e poi si è trasferita a Playa del Carmen in Messico ad occuparsi del settore immobiliare. Ed è proprio lì che ha incontrato Ramazzotti. Città del Messico è uno dei posti del cuore di Eros che ha detto di recente al quotidiano “Il Messaggero”: “Appena posso vado. Quel modo di vivere vorrei che diventasse il mio presente e il mio futuro. Tutto è più vero e positivo”. E chissà che in quelle parole c’era pure un chiaro riferimento alla sua dolce metà.