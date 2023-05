Chanel Totti in vacanza a Napoli: la foto scatena gli haters

Chanel Totti ha deciso di passare dei giorni di relax a Napoli. A mostrarlo è stata lei stessa nelle stories Instagram del suo profilo dove prima ha fotografato una tavolata di amici, taggando il posto della cena, e nella successiva ha pubblicato un suo scatto seduta sul lungomare. Una normale giornata al mare. Foto e stories che hanno scatenato gli haters.

“Ma non va a scuola?”, ha scritto qualcuno. “La mela nn cade mai lontano dall’albero”, un altro. E ancora: “Per favore metti una foto che sei seduta tra i banchi di scuola sommersa tra mille libri”, “A 30 anni cosa diventi? Amazza che precocità…” e così via. Parole a cui, per ora, la ragazza non ha risposto.

Non è la prima volta che Chanel è in giro per l’Italia. A volte è con in vacanza col padre, altri con la madre, oppure, come in questo caso, sembra essere in compagnia degli amici. E non è neanche la prima volta che la figlia di Totti e Ilary Blasi viene presa di mira dagli haters, anche solo per il modo di vestire o l’aspetto fisico.