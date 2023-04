Tra Chanel Totti e Cristian Babalus sembrerebbe esserci davvero una relazione. Sui social è spuntato un video in cui si vedono insieme in una discoteca: i due prima si abbracciano e poi si scambiano un bacio. La loro storia è nata tra polemiche e dichiarazioni social alle quali però Chanel non ha mai preso parte, la 15enne si era limitata a ricondividere le dichiarazioni del fidanzato che aveva preso le sue difese.

A rendere nota la relazione tra i due è stata l’ex di Cristian, Martina De Vivo, che aveva accusato la figlia di Totti e Blasi di essere “l’amante del padre di sua figlia”. De Vivo e Babalus sono diventati genitori di una bambina circa due mesi fa.

Di fatto è sotto le luci della discoteca che i due si sono lasciati andare a un tenero bacio nel corso di quella che sembra una serata tra amici. Come si vede da un video pubblicato su TikTok, la nuova coppia si trovava in un locale di Roma e dietro la console si sono scambiati quello che sembra essere a tutti gli effetti il primo bacio in pubblico che segna l’ufficialità della loro relazione. I due però non hanno ancora mostrato nulla sui loro social anche se qualche giorno fa Babalus si è esposto su Chanel.

Dopo la polemica della Tiktoker sul presunto tradimento, Cristian aveva difeso Chanel con un lungo post condiviso in una Instagram story, post ripreso anche dalla figlia di Francesco e Ilary. La De Vivo ha comunque replicato duramente, chiarendo di avere le prove del tradimento, ma di non voler proseguire oltre in questa storia volendosi concentrare sulla figlia.