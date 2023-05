La festa di compleanno di Chanel Totti diventa un caso, il dettaglio che fa infuriare i fan: “A 20 anni cosa farai?”

La festa di compleanno di Chanel Totti diventa un caso: le critiche dei follower

La festa di compleanno di Chanel Totti diventa un caso sui social: la figlia dell’ex calciatore della Roma e di Ilary Blasi, infatti, è stata attaccata da alcuni follower per via di una scritta apparsa sulla sua torta.

Chanel Totti, che ha compiuto 16 anni, ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram un’immagine che la ritrae con un torta di compleanno in cui c’è scritto: “Reggo più alcol che persone”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da chanel totti (@_chaneltotti)

Una frase che non è piaciuta a molti follower, i quali non hanno perso occasione per criticare la ragazza.

“Un look e una festa decisamente consoni per una sedicenne, pure la scritta non scherza…a me mette una tristezza infinita! Si atteggia troppo da grande” si legge tra i commenti.

E ancora: “Non oso pensare a 20 anni cosa farà”. Un altro utente scrive: “Avessi fatto io una scritta del genere alla tua età mia madre mi avrebbe mandato dallo psicologo”.

“A 15 anni (in realtà 16 ndr) scrivi queste cose? Ma non ti vergogni?” è un altro dei tanti commenti che si leggono. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti non ha comunque replicato alle accuse degli hater.