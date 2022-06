Cesare Cremonini e Martina Maggiore si sono lasciati? Segnali di “corna”

Cesare Cremonini e Martina Maggiore si sono lasciati? Sembra proprio di sì. I rumor sulla fine della storia lunga due anni e mezzo circolavano da tempo. Nonostante non ci siano conferme da parte dei diretti interessati, molti indizi social contribuiscono a sostenere la tesi. L’ultimo è una storia postata dalla ragazza che sembra alludere al fatto che a scatenare la rottura si stato un tradimento da parte del cantante bolognese. “Le corna sono come le scarpe: tutti nella vita ne hanno un paio”, si legge nell’immagine condivisa da Martina. Trarre le conclusioni non è stato difficile per i follower che hanno subito ipotizzato un tradimento da parte del cantante.

I primi segnali di rottura erano arrivati qualche tempo fa: le foto di coppia sono sparite dai rispettivi profili e i due hanno smesso di seguirsi, inoltre si è fatta notare l’assenza della ragazza ai concerti della pop star. Voci di corridoio raccontano che lei abbia approfittato proprio delle date dei live per traslocare dalla casa che condividevano.