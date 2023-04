”Non penso di essere una ragazza sporca”: Cecilia Rodriguez sbotta sui social

Un viaggio all’insegna del divertimento per Cecilia Rodriguez, che è volata in California per partecipare al Coachella. C’è stato un piccolo gesto che, negli ultimi giorni, ha però indignato i fan. L’argentina ha pubblicato una serie di scatti, dove è in piedi con un paio di scarpe Autry, e si diverte saltando sul piumone dell’albergo. Gesto che non è passato inosservato, soprattutto ai suoi follower. Per questo motivo, Cecilia ha pubblicato, nelle ultime ore, una serie di video nelle sue Instagram stories dove ha cercato di chiarire questa situazione.

Cecilia Rodriguez replica sui social a chi nei giorni scorsi l’ha attaccata. Tutta colpa di foto condivisa in cui mostrava gioia saltando sul letto dell’hotel con le scarpe. Dopo le tante disavventure per l’aereo perso, finalmente nei giorni scorsi è riuscita ad arrivare a Los Angeles per essere con fidanzato, fratello, cognata e il resto del team al Coachella 2023. “Non penso di essere una ragazza sporca”, sbotta ora che è tornata a Milano.

Chechu non rimane in silenzio ed esordisce: “Vorrei chiarire una situazione di una foto che ho pubblicato”. La 33enne poi continua: “L’ho fatta mentre me ne stavo andando da questo bellissimo albergo dove sono saltata sul letto con le scarpe. Io dico: me ne stavo andando, ero felicissima, volevo fare uno scatto che potesse rappresentare la mia gioia in quel momento…”.

La modella spiega: “A me piace tantissimo saltare sul letto perché mi ricorda i giochi che facevo coi miei fratelli quando ero piccolina, quando ci tiravamo anche i cuscini. Anzi, una volta mi sono fatta male: mio fratello me lo ha tirato, sono caduta sul letto di mia sorella e mi sono aperta tutta accanto a un occhio…”.