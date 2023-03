Carlotta Ferlito: “È convinta che magro sia giusto e performante”

In occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, Carlotta Ferlito, ginnasta che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016 e che ha conquistato due medaglie agli Europei e l’oro nel 2019, ha condiviso un post in cui mostra com’era prima e com’è adesso, accompagnate da una lettere alla sé bambina.

“Vorrei stringere forte quella piccola donna che ostenta sicurezza ma dentro sta sprofondando. Lei che è convinta che magro sia sinonimo di performante, di giusto, lei che fa di tutto per sentirsi amata, compresa. Quella ragazzina che ottiene un traguardo dietro l’altro, dimenticandosi di prendersi cura di sé, della propria felicità e spensieratezza e di godersi la vita”.

E ancora: “Quella ragazzina che ha vissuto da sola da quando aveva 12 anni per raggiungere un sogno, lo stesso sogno che le è stato poi strappato senza che lei avesse nessun potere e che quindi si è man mano convinta che porre il controllo sul proprio corpo potesse renderla forte, e più determinata di quanto già non lo fosse stata negli anni”, scrive ancora Ferlito.

Poi l’incoraggiamento a chiedere aiuto: “Oggi 15 Marzo è la giornata nazionale di sensibilizzazione sui disturbi dell’alimentazione. E sono qui per dirvi che chiedere aiuto non vi rende deboli, anzi, vi rende forti, pronti per cominciare una nuova vita, e consapevoli di meritare di più, molto di più!”.

“Il cibo è gioia – spiega Carlotta -, convivialità, condivisione, sorrisi, spensieratezza, felicità, non scordatelo mai! Nutritevi adeguatamente e avrete le energie per spaccare tutto e allenatevi per essere più forti, non per punirvi”.

Infine l’appello a chi si sente confinato dalle proprie paure: “La vita al di qua delle preoccupazioni su tutto è meravigliosa, imparate pian piano a lasciarvi andare! Sono con voi. Prendetevi cura del vostro corpo e della vostra mente, sempre! Vi voglio bene”.

Dal 2019, Carlotta Ferlito non gareggia più e uno dei motivi è proprio la serie di momenti difficili vissuti, in cui non riusciva ad accettare il suo corpo.