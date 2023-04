Continuano le voci sulla rottura tra Bonolis e Bruganelli: “Smentiscono perché la separazione sarebbe complessa”

Tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli l’amore è finito: anche se i diretti interessati hanno smentito i rumors con un video pubblicato recentemente che li ritrae insieme in piscina, secondo il settimanale Oggi la coppia starebbe per lasciarsi dopo 21 anni di relazione per una grave crisi matrimoniale. Nella rubrica “Non tutti sanno che”, gli autori hanno voluto infatti ricordare ai lettori un’intervista in cui Bruganelli ammetteva di vivere separata dal marito.

Dopo aver pubblicato quel video, Bonolis e Bruganelli non hanno più commentato le voci sulla loro vita privata, postando sui social foto insieme in contesti di lavoro. Il loro silenzio suona più come una ammissione della crisi. “I diretti interessati smentiscono con forza, ma è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso”, ipotizza il settimanale, circa i motivi della possibile minimizzazione dell’imminente rottura. Altri dubbi sulla vicenda vengono alimentati dall’intervista che Sonia Bruganelli avrebbe dovuto rilasciare a Verissimo, saltata all’ultimo senza un motivo apparente.