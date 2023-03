Lo sfogo Billie Beever, star di OnlyFans: “Gli uomini non mi vogliono”

“Gli uomini non vogliono avere una storia seria con me”: è lo sfogo di Billie Beever, pornostar e creator di OnlyFans, che non riesce a instaurare una relazione proprio a causa del suo lavoro.

Australiana, Billie Beever è una delle creator di OnlyFans più affermate nel suo paese. La popolarità, però, si è rivelata un’arma a doppio taglia almeno per quanto riguarda la sua vita privata.

“Mi dicono di divertirsi con me, che sono la donna ideale, ma poi quando cerco di avere una relazione seria, ecco che non possono star con me a causa del mio lavoro” si è sfogata Billie Beever.

In un video pubblicato sui suoi social, la giovane, che è una mamma single, ha esternato tutta la sua frustrazione per le difficoltà nel trovare un compagno: “Ho scoperto il motivo per cui gli uomini non possono uscire con me. Dicono che non possono avere una relazione con me a causa della mia storia e del mio passato. Abbiamo tutti un passato l’unica differenza è che il mio è stato filmato da una videocamera”.

“Uno degli uomini con cui sono uscita mi ha detto. Con te ci si diverte, ma nessuno vorrebbe vedere la propria compagna che viene sco**ta su internet” ha aggiunto la giovane.