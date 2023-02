Chi è Bibi Santi, la ex fidanzata di Rosa Chemical agli arresti domiciliari

Durante il Festiva di Sanremo, il cantante più chiacchierato è stato senza dubbio Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, 25 anni di Rivoli (Torino).

Probabilmente, si continuerà a parlare di lui non solo per quanto accaduto durante le serate sanremesi sul palco dell’Ariston, ma anche in relazione alla sua vita privata, sempre più al centro della curiosità di fan e non.

C’è infatti una ex nota già alle cronache per essere stata accusata del tentato omicidio di un altro rapper, Simba La Rue. Si tratta di Barbara Boscali, meglio nota Bibi Santi, svela Il Corriere.

I fatti risalgono al 2021, quando la relazione tra Bibi Santi e Rosa Chemical era già terminata. La 33enne, nota anche su TikTok e OnlyFans prima del suo arresto, aveva confessato di aver organizzato l’aggressione a danno del suo fidanzato: “Ma non sapevo che avrebbero usato i coltelli, volevo solo dargli una lezione. Volevo solo che Simba venisse umiliato un po’, visto che mi continuava ad umiliare”, aveva dichiarato lei.

Bibi Santi è stata accusata di aver organizzato l’aggressione da parte di terzi nei confronti Simba La Rue. La donna risulta ai domiciliari, probabilmente in attesa di processo. Simba La Rua è tornato pure di recente dietro le sbarre.