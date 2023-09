Belen Rodriguez in topless sui social: le immagini che infiammano il web | VIDEO

Belen Rodriguez in topless sui social: le immagini che infiammano il web

Al centro del gossip per la sua rottura con Stefano De Martino e la nuova relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez incendia il web postando sui social alcune foto che la mostrano in topless.

La showgirl argentina, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune istantanee della vacanza appena trascorsa sulle Dolomiti.

Belen Rodriguez ha ringraziato il resort in cui era ospite descrivendo il soggiorno come “una esperienza meravigliosa, con gente incantevole! Torneremo presto!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Nelle immagini postate dalla conduttrice si vede Belen in topless in una piscina della struttura. In un video, inoltre, la showgirl si riprende mentre con le braccia copre i seni.

Non è la prima volta che l’argentina provoca i suoi follower con scatti sensuali, anche se questa volta a destare la curiosità dei fan era la presenza o meno del suo nuovo fidanzato.

Nelle foto, infatti, Elio non si vede anche se in molti hanno notato che il plurale utilizzato per ringraziare la struttura dell’ospitalità (“Torneremo presto” ndr.) sta a indicare proprio che la showgirl argentina fosse in compagnia della sua nuova fiamma.