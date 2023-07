Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati di nuovo? Gli indizi della crisi

Sembra che ci sia nuova aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E c’è addirittura chi ipotizza che i due si sarebbero già lasciati. Di nuovo. Innanzitutto la showgirl argentina ha rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto insieme al conduttore. Un evento piuttosto strano e insolito, così come il silenzio della stessa Belen nelle sue Storie. Un altro indizio piuttosto significativo arriva dal volto di Rai 2, il quale nei giorni scorsi si è mostrato alla presentazione dei prossimi palinsesti tv senza fede al dito. Un dettaglio che molti fan non hanno potuto non notare.

I due come ricorderete sono tornati insieme nella primavera del 2022, dopo una doppia serie di separazioni e riconciliazioni. Se la crisi dovesse essere confermata, sarebbe la terza volta che la coppia si dice addio. In effetti l’ultima apparizione insieme risale al 5 giugno, in occasione della festa per lo scudetto del Napoli. Da quel momento Belen e De Martino non si sono più visti in pubblico insieme.

La coppia si è sposata nel 2013, nel 2014 è nato Santiago De Martino, loro unico figlio. Nel 2015 la prima separazione, anche se i due non hanno mai divorziato ufficialmente. Il ritorno di fiamma già nel 2017, dopo che lei aveva concluso la relazione con Andrea Iannone. Nel 2019 il clamoroso ritorno insieme ufficiale. Dopo un anno, però, la nuova separazione. Nel frattempo, nel 2021, Belen Rodriguez ha avuto una storia con Antonino Spinalbese, da cui è nata Luna Marì. Il nuovo ritorno di fiamma nel 2022.