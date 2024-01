Belen, le scuse all’esperto gossip: “Non volevo crederti”

Belen Rodriguez, in questi giorni si trova in Argentina insieme a tutta la sua famiglia e il compagno Elio Lorenzoni. Dopo aver scatenato il gossip rivelando il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, la conduttrice è tornata alla carica pubblicando moltissime storie Instagram, in cui ha lanciato altre frecciatine e, nelle quali, si è anche rivolta alle donne.

Belen Rodriguez ha raccontato il suo Capodanno partendo dal momento dei preparativi per la festa, con tanto di patch per gli occhi e finendo con un bacio al fidanzato Elio Lorenzoni. Tra le sue storie, però, si è presa uno spazio anche per ringraziare “l’investigatore social” che, anni fa, aveva lanciato lo scoop sui primi presunti tradimenti di Stefano De Martino.

Belen ha scritto: “Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica, l’investigatore social perché anni fa mi ha voluta avvertire e io, non solo, non gli ho creduto ma gli ho anche rivolto brutte parole. Adesso, ti devo solo dire che avevi ragione. Grazie per i preziosi aggiornamenti”. Poi, la showgirl si è rivolta alle donne: “In questi ultimi giorni, ho notato tanta cattiveria sui social: donne contro altre donne. Mi dispiace moltissimo. Se solo capissimo che potremmo essere più forti camminando l’una affianco all’altra… Abbracciamoci, amiamoci a vicenda, supportiamoci e portiamoci rispetto perché solo noi sappiamo cosa significhi essere donne. Le nostre voci insieme possono fare più rumore, restiamo unite!”.