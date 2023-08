Belen Rodriguez pubblica sui social le foto di Elio Lorenzoni e provoca i follower: “Ora scatenatevi”

Belen Rodriguez pubblica sui social le foto di Elio Lorenzoni

Ormai assodata, anche se non ufficializzata, la rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez provoca i follower pubblicando sui social alcune foto di quello che, secondo la cronaca rosa, sarebbe il suo nuovo compagno, ovvero l’imprenditore Elio Lorenzoni (qui il suo profilo).

La showgirl argentina, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti, realizzati durante la festa per il battesimo di Leone, figlio di Beatrice Marchetti e Felix Bitzios, che la ritraggono proprio assieme a Lorenzoni.

“1,2,3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa……” ha scritto Belen Rodriguez sui social. L’ultima immagine del carosello, infatti, è una foto della conduttrice e dell’imprenditore risalente a 10 anni fa, quando i due erano giovanissimi.

Non è chiaro, dunque, se attraverso le foto Belen abbia voluto ufficializzare la sua relazione o in realtà chiarire che i due si conoscono da diverso tempo e non sono altro che semplici amici.

A far scattare i rumors su una possibile nuova relazione della showgirl argentina era stato il magazine Chi, che alcune settimane fa aveva immortalato Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni mentre si scambiavano un bacio.

“Ciao Stefano, adesso bacia Elio” è il titolo di copertina scelto dal magazine diretto da Alfonso Signorini secondo cui la showgirl argentina si era “presentata alla festa di compleanno di Ignazio Moser in compagnia di Elio con il quale ha mostrato una confidenza inequivocabile”.