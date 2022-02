Belen Rodriguez parla di Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

Al suo debutto come conduttrice de Le Iene, Belen Rodriguez ha parlato, tra le altre cose, dei suoi ex, ma anche del presunto flirt tra Stefano De Martino, ex marito e papà del suo primogenito Santiago, e Alessia Marcuzzi.

Rispondendo alle domande di Teo Mammucari, Belen, parlando proprio di De Martino, ha dichiarato: “Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto. Mi ha mai tradito? Penso di sì”.

La showgirl argentina che poi rivela anche dettagli piccanti sulla sua relazione con l’ex ballerino di Amici (a letto siamo sempre andati d’accordo), ha quindi confessato di aver litigato pesantemente con Alessia Marcuzzi.

“Mi ha chiamata una volta e mi ha insultata pesantemente” ha rivelato Belen Rodriguez. Motivo? La presentatrice non lo specifica, ma, alla domanda se lei e Alessia Marcuzzi avessero un flirt in comune (De Martino per l’appunto), la Rodriguez ha risposto: “Em no, non lo so”.