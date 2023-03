Bebe Vio si sposa? Impazza il gossip sulle nozze col fidanzato segreto

Bebe Vio si sposa? Questa è la voce di gossip che inizia a circolare con fortissima insistenza, e che il settimanale Chi ha intercettato e diffuso su scala nazionale. La fiorettista paralimpica, oro ai Giochi di Rio e di Tokyo, è stata fotografata nello scorso settembre, a Roma, con quello che oggi sarebbe il suo fidanzato, Gianmarco Viscio, trentenne giocatore impegnato nella Lega calcio a 8 in cui gioca anche Francesco Totti.

Sui social non ci sono foto di loro due insieme, ma proprio il magazine, in edicola questa settimana, ha dato un annuncio inaspettato. La coppia sarebbe particolarmente felice e i due “hanno confidato ai più intimi amici il desiderio di convolare a nozze. Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno”. I due quindi, secondo queste voci e in base a quanto riportato da Today, sarebbero pronti a fare il grande passo.

A settembre, nelle foto del settimanale, i due si erano concessi un aperitivo al tramonto e qualche dolcezza tra carezze e abbracci. La relazione non è mai stata confermata in questi mesi ma stando alle indiscrezioni i due vorrebbero ufficializzare in grande stile il loro amore. Gianmarco Viscio è un giocatore dilettante di calcio a otto, nel 2020 era in una squadra di serie B, il George Best Team.