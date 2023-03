Beatrice Valli al termine della quarta gravidanza: “È stata la più complessa”

La quarta gravidanza di Beatrice Valli è agli sgoccioli. Tra pochi giorni lei e Marco Fantini diventeranno di nuovo mamma e papà. In questi mesi, su Instagram, l’influencer ha condiviso moltissime foto di lei con il pancione, i suoi 3 bimbi e momenti di intimità con il marito.

Eppure, nonostante i tre parti già affrontati, Beatrice Valli non ha nascosto emozioni, ansie e paure provate in questi nove mesi. Anzi, ha precisato di essersi sentita come la prima volta, quando non sapeva bene cosa fare e come comportarsi.

“Ti abbiamo così tanto desiderata che ancora non ci credo che tra poco sarai già qui con noi. È stata la gravidanza più impegnativa di tutte, fatta di sfide, decisioni, traguardi, sofferenze e tante emozioni”, ha scritto Valli. “Ero spesso spaventata da ogni sensazione, quasi come se fosse la prima volta, come se fosse una sensazione mai provata, nuova! E ora siamo qui, arrivati ormai al termine di questo nostro percorso meraviglioso”, ha concluso.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nel 2014 a Uomini e Donne. Un amore esploso davanti alle telecamere e maturato fuori. I due hanno costruito una grande famiglia – hanno già un maschietto e due bambine – e presto saranno in sei.