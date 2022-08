“Non si trovano babysitter, la gente non ha voglia di lavorare”: bufera sull’influencer Beatrice Valli

“La gente non ha voglia di lavorare”: bufera sull’influencer Beatrice Valli

È bufera su alcune dichiarazioni rilasciate sui social da Beatrice Valli, la quale ha attaccato il Reddito di cittadinanza e sottolineato la difficoltà di trovare babysitter o donne delle pulizie perché “la gente non ha voglia di lavorare”. Parole che ovviamente hanno scatenato numerose polemiche e proteste da parte degli utenti.

Rispondendo a una domanda di un follower sul perché si faccia fatica a trovare babysitter o donne delle pulizie, l’influencer ha risposto: “Ma in realtà me lo chiedo anche io, mi confronto con tantissime mamme e persone e hanno tutte lo stesso mio problema. Non so cosa c’è nell’aria quest’anno. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare eh”.

L’ex di Uomini e donne, poi, è passata all’attacco del Reddito di cittadinanza. Quando un follower ha infatti scritto che “il Reddito di cittadinanza è la rovina del mondo”, Beatrice Valli ha risposto: “Pienamente d’accordo”.

“Parlo con tantissime persone che hanno attività, aziende e dipendenti e purtroppo è così!” ha aggiunto la donna, che ha ricevuto numerose critiche sui social.

“Sentirsi dire che la gente non ha voglia di lavorare da un’influencer è un vero paradosso” ha scritto un utente, mentre in un altro commento è stato ricordato alla Valli che “noi non vediamo pagati migliaia di euro per due fotine”.