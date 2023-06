Barbara D’Urso ha un nuovo amore? La foto sospetta che alimenta i gossip

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Barbara D’Urso avrebbe ritrovato l’amore con un altro uomo. A far insospettire gli utenti del web è stata una foto pubblicata da lei stessa sul suo profilo Instagram.

Senza alcun ombra di dubbio, Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e stimate all’interno della televisione italiana. La donna è sempre molto attiva su Instagram dove pubblica contenuti sulla sua vita privata e professionale.

Carmelita tornerà a settembre con il suo programma Pomeriggio Cinque in onda sulle reti Mediaset e nel frattempo si sta godendo i primi giorni d’estate. Nel corso delle ultime ore, ha voluto anche fotografare un mazzo di tulipani. Il gesto in questione non è di certo passato in osservato ai fan i quali hanno subito che si potrebbe trattare di un regalo romantico. Infatti, in molto ipotizzano che la conduttrice abbia un nuovo fidanzato.

In ogni modo, la D’Urso non ha rivelato cosa si cela dietro questo gesto, ne ha rilasciato qualche dichiarazione in merito alla sua vita sentimentale. Nel frattempo, la presentatrice di Pomeriggio Cinque si sta godendo qualche giorno all’insegna del relax. Infatti, è stata in compagnia dei suoi amici presso la sua villa di Capalbio.