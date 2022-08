Bambina invita il principe George al suo compleanno. William e Kate rispondono così

In Inghilterra, una bambina di 5 anni ha espresso un desiderio per la festa del suo sesto compleanno: avere tra gli invitati il principino George. L’erede al trono, però, non ha potuto accettare. Ma la casa reale ha deciso, comunque, di fare una sorpresa alla piccola festeggiata. Lo staff di William e Kate ha, infatti, pubblicato una risposta a nome del principe e della futura regina consorte: “Il Duca e la Duchessa di Cambridge ci hanno chiesto di ringraziarti per la lettera in cui inviti il ​​principe George alla festa per il tuo sesto compleanno. Ci dispiace che ci sia voluto così tanto tempo per rispondere”. E ha poi proseguito: “Le loro Altezze Reali sono estremamente grate per il tuo gentile invito. Dopo aver considerato attentamente le possibilità, tuttavia, si sentono costrette a rifiutare. Spero ti sia piaciuto il tuo compleanno”. Si legge ancora: “Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono stati immensamente commossi dal fatto che ti sia presa la briga di scrivere a loro figlio, il principe George. È stato davvero molto premuroso da parte tua. Le Loro Altezze Reali ci hanno chiesto di inviarti i loro più calorosi ringraziamenti e i migliori auguri”.

La madre della bambina ha raccontato di aver letto e consegnato la lettera alla figlia. Una risposta che l’ha resa ugualmente felice, nonostante l’assenza del principino George al compleanno, e che conserverà per sempre.