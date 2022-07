L’attrice 42enne Cristiana Capotondi è incinta? Le indiscrezioni

Cristiana Capotondi è incinta, a 42 anni diventa mamma del suo primo figlio con il compagno storico Andrea Pezzi, 48 anni, conduttore e imprenditore. I due stanno insieme dal 2006.

Le voci della gravidanza hanno iniziato a circolare in queste ore, ma l’attrice di “Notte prima degli esami” non le ha ancora confermate. Il settimanale Diva e Donna aveva lanciato le prime indiscrezioni scrivendo: “Compierà 42 anni il prossimo settembre Cristiana Capotondi. Sarà un compleanno che ricorderà per tutta la vita: l’attrice è in dolce attesa del suo primo figlio”. Al momento, le conferme della notizia arrivano dall’entourage dell’attrice, secondo quanto riportato da Repubblica.

In passato, Capotondi aveva detto che avere figli non era un obbligo e aveva sottolineato in un’intervista a F: “Molti ritengono che il compimento dell’esistenza sia nei figli e proiettano sugli altri questo senso di urgenza. L’istinto materno è un modo femminile di amare che prescinde dall’essere madri”. Secondo l’attrice c’erano altri modi per realizzarlo: “Madre Teresa di Calcutta non ha avuto figli, ma chi potrebbe dire che non era materna?”