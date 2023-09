Lo sfogo di Antonella Mosetti sui social: “Se una donna vuole far vedere un seno perché è una poco di buono?”

Antonella Mosetti e il nudo sui social “Perché è una poco di buono?”

Antonella Mosetti si scaglia contro chi critica il nudo sui social prendendosela con quella che lei definisce queste “grandi moglie, mamme ed eroine della famiglia e dell’amore”.

La showgirl, evidentemente stanca per le critiche ricevute a causa delle sue foto osè, ha pubblicato un lungo sfogo sul suo profilo Instagram.

“Secondo me i social sono fatti per far vedere immagini e divertimento – ha premesso Antonella Mosetti – Se una donna è semplice, trasparente e cioè: se vuole ballare, balla, se vuole stare in costume sta in costume e se vuole far vedere un seno, lo fa o un atteggiamento provocante e ha la libertà di farlo, perché deve essere definita una poco di buono?”.

“Io sono estremamente libera nel vedere donne disinibite, ma anche supportate da una grande intelligenza, lo trovo un binomio micidiale. Non vuol dire che una che si diverte o si spoglia sia una losca che fa cose strane nella vita” ha aggiunto la showgirl.

Antonella Mosetti, dunque, chiarisce a chi sono rivolte le sue critiche: “Tutte queste grandi moglie, mamme ed eroine della famiglia e dell’amore e di tutte le cose più giuste del mondo, domanda: ma gli uomini allora con chi tradiscono?”.