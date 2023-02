“Troppe adesioni”: annullata la manifestazione di sostegno ai Ferragnez a Milano

Incredibile ma vero, la manifestazione in sostegno dei Ferragnez a Milano è stata annullata per troppe partecipazioni. Dopo che negli scorsi giorni diversi fan avevano pensato di organizzare un flash mob in sostegno della coppia più famosa di Instagram, che dopo Sanremo vive la sua crisi nera, qualche ora fa è arrivato lo stop da parte delle autorità milanesi.

Ciao a tuttx vi ringraziamo per il vostro sostengono, ma a causa della troppa esposizione che ha raggiunto la nostra iniziativa siamo costretti ad ANNULLARLA. Chiediamo a ognuno di continuare sostenere chiara e fede personalmente grazie https://t.co/6bkbdILTni pic.twitter.com/MItiCVmL2D — Alessia (@BarzAlessia) February 16, 2023

Dall’ultima serata di Sanremo non si fa che parlare del gelo sceso sulla coppia più patinata d’Italia: i Ferragnez. E se il silenzio social di Fedez fa più rumore di una bomba, non passa inosservata l’attività della moglie Chiara Ferragni che invece posta spesso su Instagram senza mai riprendere o nominare il marito.

Il giorno dirimente è stato certamente San Valentino: tutti si aspettavano una foto insieme, una dedica, una cena romantica. Nulla. Ma dove erano? Nel tempo sono state avanzate numerose ipotesi. C’è chi sostiene che la foto rubata in cui appaiono insieme sia stata scattata sotto al portone di un avvocato.

Tutto questo ha portato alcuni fan ad organizzare per oggi, sabato 18 febbraio, una manifestazione in piazza Duomo a Milano per dimostrare la loro vicinanza alla coppia. Manifestazione, però, che non si terrà più. Come ha spiegato @BarzAlessia, organizzatrice del flash mob, è stata costretta ad annullarlo “a causa della troppa esposizione”. La Piazza, secondo quanto riportano i giornali, sarebbe stata presa completamente d’assalto, causando non pochi disservizi ai cittadini nonché alla sicurezza pubblica. Questo però ha ovviamente scatenato l’ira dei fan, che volevano partecipare e che si erano già organizzati per raggiungere la città di Milano da tutte le parte d’Italia.